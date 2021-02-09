"Навального" стерли со льда Фонтанки

В Санкт-Петербурге на покрытой снегом и льдом Фонтанки появилась огромная надпись «Навальный». Как сообщила «Бумага», надпись пытались стереть спасатели.
Надпись появилась у дома 3 по набережной Фонтанки, где находится Большой петербургский цирк.
Петербурженка, проходившая мимо, сняла инцидент на телефон.
Она прокомментировала, что в центре северной столицы проходит "целая операция", однако тут никто не утонул, просто активисты вытоптали импровизированное высказывание на льду.
Пока нет данных, удалось ли сотрудникам МЧС уничтожить "творение".
Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе держатся уверенные морозы, однако все еще действует запрет по выходу на лед - за подобное нарушение могут выписать штраф.