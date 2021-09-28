Ситуация на рынке труда в Петербурге продолжает восстанавливаться

В пресс-службе Центра занятости населения Санкт-Петербурга 28 сентября сообщили, что ситуация на рынке труда в Северной столице продолжает приходить в норму. Количество соискателей на одну вакансию снизилось почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом.

Также в Центре отметили, что с начала этого года ситуация на рынке труда улучшается, целевые значения по уровню занятости уже достигнуты.

На сегодняшний день на 25 тыс. 868 жителей Петербурга, находящихся в статусе безработного, приходится 51 тыс. 337 вакансий.

Кроме того, заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Петербурга Николай Рогачев сообщил, что для желающих работать петербуржцев прикладываются все усилия, чтобы они смогли найти себе трудоустройство.