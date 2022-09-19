Переезд «Газпрома» в Петербург: бюджет пополнится на четверть, а зарплаты вырастут

Год назад было официально объявлено о перерегистрации компании «Газпром» и его дочерних структур в Петербурге. Какие плюсы уже принес и что сулит приход нефтегазового гиганта в Северную столицу, обсудили участники панельной дискуссии «Газовая отрасль и ее сателлиты: роль в развитии петербургской агломерации», организованной РБК в рамках XI Петербургского международного газового форума.

По мнению экспертов, влияние «Газпрома» было велико и до смены «прописки». Один из ярких примеров — рынок коммерческой недвижимости. 21% качественной офисной недвижимости в Петербурге арендован или принадлежит «Газпрому». «За последние 10 лет «Газпром» сформировал четверть объема спроса в этом сегменте, став одним из ключевых драйверов рынка», — считает Андрей Косарев, генеральный директор Nikoliers в Петербурге.

В целом, по словам Александра Ходачека, президента НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге, реальный вклад ПАО «Газпром» в формирование городского бюджета составляет порядка 20–25%. «200–400 млрд рублей — это годовые перечисления в доходную часть бюджета Петербурга, это и налог на прибыль, и налог на доходы физических лиц», — посчитал эксперт. Официальная же налоговая статистика 3,6%, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов, «абсурдна»: «Растут инвестиции в инфраструктуру и благотворительные проекты, газовый концерн дал толчок развитию среднего и малого бизнеса. Компании нефтегазового сектора оказывают влияние и на многие сферы в регионе».

«Газпром» оказывает влияние на рынок труда, считает Юлия Сахарова, директор HeadHunter Санкт-Петербург: «Только за лето компании нефтегазовой отрасли разместили в Петербурге порядка 4 тыс. новых вакансий. При этом в среднем зарплаты в секторе выше, чем в целом по городу». И это тоже позитивно отражается на рынке труда — рост заплат наблюдается во многих сферах, не связанных с нефтегазовой отраслью. При поддержке «Газпрома» формируется высококачественный кадровый потенциал Петербурга, который потом перераспределяется в другие отрасли. «Многое из того, что создается для нужд нефтегаза, потом используется в других сферах жизни», — говорит Антон-Иржи Кривцов, руководитель научно-образовательного центра «Газпромнефть-Политех».

Социальная инфраструктура также выигрывает от присутствия «Газпрома». С 2007 года было произведено благоустройство более 80 улиц и набережных, действует программа «Газпром — детям»: построено 37 ФОК во всех районах города, реконструируются крупные знаковые объекты. Так, в совместной со Смольным «дорожной карте» — стадион «Петровский», оранжереи Таврического сада и другие объекты.

«Нефтегазовый сектор — это не только налоговые отчисления, которые предприятия платят в региональные бюджеты, это и создание новых рабочих мест, это инвестиции в инфраструктуру, это благотворительные проекты и многое другое, не только прямые отчисления в бюджет, но еще и мультипликативный эффект. Он задействует предприятия второго и третьего эшелонов, которые поставляют свою продукцию и услуги компаниям нефтегазового сектора, тем самым увеличивая ВРП (валовой региональный продукт)», — резюмировал Андрей Пискунов.