  • 19 Сентябрь 2022
USD 20.09.2022 60.1662 +0.1346
USD ММВБ  
EUR 20.09.2022 60.0426 +0.1686
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Переезд «Газпрома» в Петербург: бюджет пополнится на четверть, а зарплаты вырастут

Автор:


© Фото: Balthoto/Павел Долганов

Темы дня

Год назад было официально объявлено о перерегистрации компании «Газпром» и его дочерних структур в Петербурге. Какие плюсы уже принес и что сулит приход нефтегазового гиганта в Северную столицу, обсудили участники панельной дискуссии «Газовая отрасль и ее сателлиты: роль в развитии петербургской агломерации», организованной РБК в рамках XI Петербургского международного газового форума.

По мнению экспертов, влияние «Газпрома» было велико и до смены «прописки». Один из ярких примеров — рынок коммерческой недвижимости. 21% качественной офисной недвижимости в Петербурге арендован или принадлежит «Газпрому». «За последние 10 лет «Газпром» сформировал четверть объема спроса в этом сегменте, став одним из ключевых драйверов рынка», — считает Андрей Косарев, генеральный директор Nikoliers в Петербурге.

В целом, по словам Александра Ходачека, президента НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге, реальный вклад ПАО «Газпром» в формирование городского бюджета составляет порядка 20–25%. «200–400 млрд рублей — это годовые перечисления в доходную часть бюджета Петербурга, это и налог на прибыль, и налог на доходы физических лиц», — посчитал эксперт. Официальная же налоговая статистика 3,6%, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов, «абсурдна»: «Растут инвестиции в инфраструктуру и благотворительные проекты, газовый концерн дал толчок развитию среднего и малого бизнеса. Компании нефтегазового сектора оказывают влияние и на многие сферы в регионе».

«Газпром» оказывает влияние на рынок труда, считает Юлия Сахарова, директор HeadHunter Санкт-Петербург: «Только за лето компании нефтегазовой отрасли разместили в Петербурге порядка 4 тыс. новых вакансий. При этом в среднем зарплаты в секторе выше, чем в целом по городу». И это тоже позитивно отражается на рынке труда — рост заплат наблюдается во многих сферах, не связанных с нефтегазовой отраслью. При поддержке «Газпрома» формируется высококачественный кадровый потенциал Петербурга, который потом перераспределяется в другие отрасли. «Многое из того, что создается для нужд нефтегаза, потом используется в других сферах жизни», — говорит Антон-Иржи Кривцов, руководитель научно-образовательного центра «Газпромнефть-Политех».

Социальная инфраструктура также выигрывает от присутствия «Газпрома». С 2007 года было произведено благоустройство более 80 улиц и набережных, действует программа «Газпром — детям»: построено 37 ФОК во всех районах города, реконструируются крупные знаковые объекты. Так, в совместной со Смольным «дорожной карте» — стадион «Петровский», оранжереи Таврического сада и другие объекты.

«Нефтегазовый сектор — это не только налоговые отчисления, которые предприятия платят в региональные бюджеты, это и создание новых рабочих мест, это инвестиции в инфраструктуру, это благотворительные проекты и многое другое, не только прямые отчисления в бюджет, но еще и мультипликативный эффект. Он задействует предприятия второго и третьего эшелонов, которые поставляют свою продукцию и услуги компаниям нефтегазового сектора, тем самым увеличивая ВРП (валовой региональный продукт)», — резюмировал Андрей Пискунов.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проводит инспекцию состояния энергетических объектов Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram