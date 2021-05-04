Среди петербуржцев снизилась конкуренция на рынке труда

В Петербурге продолжается тенденция на рост заработной платы. Однако также замечено снижение активности соискателей. Подробный анализ статистики за первый квартал 2021 года предоставили специалисты сервиса по размещению вакансий и резюме hh.ru.

Так, первые месяцы текущего года демонтируют высокую активность работодателей. Прирост за год составил 46%. Соответственно, рынок труда в Петербурге восстанавливается. При этом наиболее востребованы сейчас менеджеры по продажам, а также IT-специалисты.

Однако соискатели проявляют низкий уровень заинтересованности в поиске работы. В связи с этим конкуренции на рынке труда низкая, что позволяет заработной плате расти. На данный момент средняя зарплата в городе выросла за год на 10 тысяч рублей и составляет теперь 55 тысяч.