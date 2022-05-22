Петербуржцы стали чаще искать работу в общепите

Жители Петербурга начали более активно искать работу в сфере общепита. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

За последнюю неделю число резюме в данной сфере, по сравнению с прошлым месяцем, выросло почти вдвое. По статистике hh.ru, имеющие опыт работы в общепите петербуржцы, разместили и обновили за неделю более 600 резюме. Чаще всего это кассиры, официанты и менеджеры по работе с клиентами. Так, количество соискателей с опытом работы в общепите на рынке труда выросло в 1,2 раза. Одновременно с этим многие сети уже объявили о возвращении на рынок.

Однако число вакансий от работодателей значительно снизилось в сравнении с февралем - на 56%.