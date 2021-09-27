Сотрудники полиции за прошедшую ночь обошли 20 заведений в центре Петербурга

В ночь с 26 на 27 сентября в Санкт-Петербурге сотрудники полиции, а также оперативники из Управления по контролю за оборотом наркотиков, обошли 20 баров и ночных клубов в поисках «веселящего» газа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице и Ленинградской области.

Рейды проходили в Центральном районе города на улицах Ломоносова, Рубинштейна и Думской. Помимо баллонов с закисью азота правоохранители обращали внимание и на содержимое баров, а также смотрели документы на алкогольную продукцию.

В результате проверок инспекторы вывезли более 40 десятилитровых газовых баллонов, а также около 100 литров контрафактного алкоголя.

Теперь в отношении заведений будут заведены административные дела.