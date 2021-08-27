В центральном районе Петербурга полицейские провели рейд в барах и ночных клубах

В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга сообщили, что сотрудники полиции и представители ФНС провели рейды в бары и ночные клубы Центрального района. Проверка заведений проходила в ночь с четверга на пятницу.

По результатам проверки сотрудники выяснили, что в баре Soul Kitchen отсутствует QR –код. Кроме того, сотрудники заведения находились на рабочем месте без средств индивидуальной защиты. Похожие нарушения были замечены в соседнем баре Duma. Помимо вышеперечисленных нарушений у заведения отсутствовал контрольно-кассовый аппарат.

Также был проверен «Кофилин», находящийся на Итальянской улице, где сотрудники находились без масок, а в баре Branch Garage на улице Печатника Григорьева отсутствовала лицензия на реализацию алкогольной деятельности.