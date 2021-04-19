Рейды по барам и клубам Петербурга закончились задержанием 70 нарушителей

В центре Петербурга полиция прошла с рейдом по барам и клубам Центрального и Адмиралтейского районов. Всего было проверено более 30 заведения. В ходе рейда задержали более 70 петербуржцев и гостей города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Граждане задержаны за нарушение общественного порядка, употребление наркотиков и хулиганство. Кроме того, удалось найти и нарушителей миграционного законодательства, а также множество нарушений в работе самих баров и клубов.

«Результат оказался традиционным: наркотики, «веселящий» газ и «левый» алкоголь», — отметили в ведомстве.