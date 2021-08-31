В День знаний вход в Ленинградский зоопарк для школьников будет бесплатным

В пресс-службе Ленинградского зоопарка сообщили, что 1 сентября вход на территорию для школьников будет абсолютно бесплатным. Сотрудники зоопарка подготовили для учеников увлекательную и познавательную программу. Для получения бесплатного билета необходимо будет предъявить ученический билет.

Так, с 10:00 до 14:00 в зоопарке пройдет индивидуальная маршрутная игра-квест. С 12:00 до 15:00 детям будет показана выставка беспозвоночных животных «Маленькие обитатели большого мира». В 13:00 школьники смогут посетить интерактивную программу «Животные в истории великих путешествий». В 15:00 ученики смогут прослушать лекцию с прирученными животными в павильоне «Лекторий».