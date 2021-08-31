На Думской башне в Петербурге остановились часы

Комитет по культуре Санкт-Петербурга сообщил, что часы на Думской башне на пересечении улицы Думской и Невского проспекта остановились и их должны починить в ближайшее время.

Планируется, что часы должны отремонтировать в ближайшее время. Сообщается, что причиной поломки стал упавший противовес.

«Там произошла техническая поломка. Упал противовес. Уже завтра на место приедет мастер, который все устранит», — сообщили в районной администрации Северной столицы.

На данный момент пока Думская башня закрыта на реставрацию. Планируется, что в ней откроют мультимедийный культурный центр. Петербуржцы смогут посетить башню 6 сентября.