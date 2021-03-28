В Санкт-Петербурге починили часы на Думской башне

В Санкт-Петербурге отремонтировали часы, который находятся на Думской башне. Об этом проинформировали вчера, в субботу, 27 марта, в своём профиле Instagram комитета по культуре Санкт-Петербурга.

"Благодаря усилиям мастера, который проводит техническое обслуживание часового механизма Петропавловской крепости, часы на Думской башне вновь показывают точное петербургское время", - сообщили в пресс-службе комитета.