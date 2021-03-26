На Думской башне остановились стрелки

В центре Северной столицы остановились часы. Инцидент произошел на циферблате Думской башни днем, в пятницу, 26 марта. Об этом сообщили очевидцы и прохожие в социальной сети «ВКонтакте».

На данный момент часы отстали от реального времени на два часа. Часы остановились на 16 часах дня. Механизм циферблата, расположенный в сторону Невского проспекта и Думской улицы, все еще не заработали в штатном режиме.

Администрация Центрального района пока не дала комментарии по данному инциденту. Комитет имущественных отношений также не владеют пока информацией в полном объеме. Подобный инцидент в 2021 году произошел впервые.