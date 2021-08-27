В Петербурге состоится суд в отношении одного из блогеров

В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что владелец одного из YouTube-каналов предстанет перед судом в Санкт-Петербурге. Блогера обвиняют в распространении ложных сведений, которые касаются разработки вакцины от коронавирусной инфекции.

«В Главном следственном управлении СК завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Санкт-Петербурга - владельца канала "Крамола" Антона Мысливца. Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — заявили в ведомстве.

Видео о ложных сведениях про вакцину, ее разработку и применение на территории России, появилось в апреле 2020 года на канале «Крамола». Мысливц утверждал, что ее использование приводит к смерти.

В итоге мужчина признал свою вину и пояснил свои действия тем, что хотел увеличить количество просмотров на канале.