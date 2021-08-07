Беглов проверил строительство сквера на Школьной улице

В Санкт-Петербурге на Школьной улице Приморского района в рамках проекта «Формироание городской среды» строится сквер. На место прибыл губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Глава региона дал поручение привести в порядок территорию после обращения местных жителей. Сквер стал нуждаться в пешеходной зоне из-за увеличения трафика пешеходов. В 2018 году построили станцию метро «Беговая», вследствие чего люди начали срезать путь до общественного транспорта.

На строительство сквера выделили более 54 млн рублей. Предполагаемая площадь строительства оставляет 6 тысяч квадратных метров. Сквер разделят на зоны активного отдыха, а также будет построен скейт-парк.