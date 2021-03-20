В парке 300-летия собираются облагородить береговую линию и пляж

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер решили совместными усилиями облагородить береговую линию в Приморском районе.

Благодаря совместным усилиям властей и компании «Газпром», с 2007 года было благоустроено более 70 улиц, скверов и набережных, а также площадей. Теперь они займутся облагораживанием береговой линии, а в частности пляжной зоны парка 300-летия.

На пляже парка в Приморском районе собираются установить новые спортивные и детские площадки, а также специальные зоны для отдыха.