Комтранс Петербурга ужесточил правила езды на электросамокатах

Из-за частых ДТП, которые происходят с участием элекросамокатов, Комитет по транспорту Санкт-Петербурга решил ужесточить правила езды на электрических средствах передвижения. Соответствующее решение ведомство приняло для повышения безопасности петербуржцев. Об этом сообщил "МК в Питере".

На заседании рабочей группы по регулированию проката электросамокатов, которое прошло 13 июля, были внесены изменения в заключенное между властями и кикшеринговыми компаниями соглашение.

Одним из новых ограничений стало увеличение числа «запрещенных» адресов для езды на электросамокате. Кроме того, данное средство передвижения запретили оставлять около общественных остановок, а также вестибюлей метрополитена, на газонах, мостах, в парках и садах. Также запретили езду несовершеннолетним, лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, а также двоим на одном самокате.

Ограничения также коснулись и скорости передвижения. Во всем городе действует барьер до 20 километров в час, но в некоторых районах таких, как Петроградский, Адмиралтейский и Центральный, скорость снизили до 15 км/ч.