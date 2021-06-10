В Петербурге предложили дорожные знаки для самокатов

Телеканал «Санкт-Петербург» предложил проект по разработке знаков дорожного движения для электросамокатов. Соответствующие знаки помогут ограничить движение нового вида транспорта, уменьшив количество происшествий, которые в последнее время участились по городу. Об этом сообщает редакция телеканала “Санкт-Петербург”.

Причиной разработки ограничений для электросамокатов стали участившиеся случаи травмирования горожан и увеличение количества ДТП с участием этого вида транспорта. Для регулирования этого вопроса власти Петербурга решили возбуждать уголовные дела по факту нанесения увечий при езде на электросамокатах.

Кроме того, 10 июня, в четверг, в Комитете по транспорту сообщили о новых ограничениях для электросамокатов. Так, по городу скорость ограничили до 20 км/ч, а по тротуарам и местам с плотным туристическим потоком - до 10 км/ч.

«Частные лица со своими электросамокатами в полном объеме несут ответственность перед законодательством, это их собственность. И если они на своей собственности нанесут кому-то повреждения, соответственно, всю меру ответственности они берут на себя», — отметил председатель Комтранса Кирилл Поляков.

Помимо уже созданных ограничительных мер петербуржцам предлагают внести новые правила в ПДД и определиться с дорожными знаками. С соответствующей инициативой выступил Александр Холодов, зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ. Так, в эфире телеканала “Санкт-Петербург” обсудили вопрос о внесении ограничений в ПДД, а также телеканал представил проект дорожных знаков для электросамокатов.