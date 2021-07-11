В некоторых домах Адмиралтейского района 12 июля могут потеплеть батареи

В пресс-службе Жилкомсервиса №2 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга сообщили, что в нескольких домах 12 июля могут потеплеть батареи.

Сообщается, что с 10:00 до 15:00 часов в домах №66а, 68а, 70а, 72а, 72б, 72л на набережной Грибоедова, а также в доме №3а на проспекте Римского-Корсакова и в доме №49а на Садовой улице, могут включить отопление. Также ожидается отключение горячей воды на весь день.

Причиной всему этому станет промывка системы центрального отопления. Данная процедура необходима, для того чтобы подготовиться к отопительному сезону.

Коммунальщики уверяют, что потепление в домах окажется незаметным. Это будет зависеть от жилья и погодных условий.