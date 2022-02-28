В центре Петербурга накануне несколько домов остались без отопления

В Адмиралтейском районе Петербурга из-за аварии на трубопроводе несколько домов остались без отопления. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Отопление пропало утром в воскресенье в домах №15 и №17 по проспекту Римского-Корсакова, в домах №25, 29, 31, 33, 35, 33, литера В по Вознесенскому проспекту, на Подъяческой улице батареи остыли в домах №4, литеры А, Б; 6, 8, 10, литеры А, Б; 12, 14, 16, также остывают квартиры в домах №82/2, 80/25, литера Б по набережной канала Грибоедова.

Сообщается, что авария у дома №33 по Вознесенскому проспекту была полностью устранена около 19:00. Отопление вернули дома в полном объеме.