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Петербуржцам помогли “освежиться” в жару, включив отопление в квартирах

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© Фото: baltphoto.ru

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“Повезло” жителям Адмиралтейского района, однако работы по промывке произвели лишь в нескольких домах.

В Адмиралтейском районе Петербурга днем включили отопление. На улице при этом было +33 градуса. Причиной внезапно включившихся батарей стали работы по промывке системы центрального отопления. Об этом сообщает пресс-служба управляющей компании.

Так, тепло появилось 21 июня, в понедельник, сразу по нескольким улицам района: на Гражданской -  в домах 7А и 9А, на Казанской - в домах 33/5А, 38А и 40А. Кроме того, батареи прогрелись в домах 5 и 7 по  улице Декабристов и по переулку Пирогова в домах 4А и 6А.

В компании отмечают, что график ранее был согласован и работы являются плановыми. Однако обстоятельства сложились так, что включение отопления совпало с аномальной жарой в городе.

Сотрудники управляющей компании объясняют, что график промывки был согласован еще несколько месяцев назад и поменять его из-за прихода аномальной жары невозможно. Отопление обещают отключить в ближайшее время.

 

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