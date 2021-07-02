Денис Беляев сложил полномочия главы Комитета по природопользованию

Денис Белев, председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в Санкт-Петербурге, сложил свои полномочия и покинул должность по собственному желанию. По предварительной информации, причиной ухода Беляева могли послужить семейные обстоятельства.

Отметим, что Денис Беляев встал на должность главы ведомства 2 года назад. На протяжении всего времени велась активная работа над завершением передачи полигона с токсичными отходами «Красный бор» федеральному центру.

Также возможно, что добровольному уходу Беляева с поста председателя Комитета по природопользованию мог предшествовать скандал после проверки Контрольно-счетной палаты.