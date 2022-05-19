Дениса Беляева назначили председателем Комитета по природным ресурсам Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назначил Дениса Беляева председателем Комитета по природным ресурсам. Об этом сообщает администрация региона.
С 2011 по 2018 год Беляев был руководителем Северо-Западного территориального управления Росрыболовства. С января по июнь 2019 года занимал должность руководителя петербургскго филиала ФГБНУ «ВНИРО», а по июль 2021 года был председателем Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга. по апрель этого года он занимал должность главы администрации Адмиралтейского района.