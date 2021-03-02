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Telegram стал инструментом мошенников

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© Фото: pixabay.com

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Сначала злоумышленники собирают данные пользователей.

Мошенники придумали новую схему для обмана людей с помощтю Telegram-ботов. Такие программы выуживают информацию пользователей и передают ее злоумышленникам, которые впоследстви шантажируют юзеров, пишет "Ъ".

Злоумышленники предлагают заплатить, чтобы информация не утекла в Сеть, однако заплатив один раз, пользователь может не избавиться от мошенников, а лишь сильнее попасться на крючок.

Согласно схеме действий, хакеры пишут жертвам о том, что их компьютер взломан из-за вируса и все их действия записаны и могут попасть в сеть. Иногда они представляются работниками службы безопасности Telegram и отправляют последний использованный пароль, предлагая его сменить.

Когда же пользователь отправляет мошенникам новый пароль, они получают полный доступ к профилю.

Подобными способами, за 2020 год, мошенникам удалось украсть около 150 млрд руб.

В 2020 году в Telegram активизировалось создание ботов, позволяющих пользователю мессенджера получить информацию практически о любом человеке. В числе старейших и самых крупных — «Глаз Бога», «Архангел», Smart_SearchBot и AVinfoBot. Они используют данные, которые уже находятся в открытом доступе, поэтому принцип их работы можно сравнить с поисковой системой.

В целом, в интернете множество похожих схем мошенничества. Так, есть хакеры, которые крадут данные VPN-сервисов, а другие обманывают людей в Clubhouse.

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