На ярмарке "1703" в Петербурге на продажу выставят NFT-токены

При поддержке Газпрома, комитета по культуре и соцсети "ВКонтакте" в петербургском центральном выставочном зале "Манеж" откроется ярмарка "1703". На ней выставят картины, скульптуры и NFT - виртуальные произведения, которые невозможно подделать. При этом токены часто становятся орудием в руках мошенников. "Мойка78" рассказала о том, что же такое NFT и чем может быть чревата его покупка.

NFT-токены являются популярным инструментом для инвесторов. Токены работают по тому же принципу, что и криптовалюты. Они хранятся в распределенном между множеством компьютеров реестре данных без единого центра. Однако желающие их приобрести могут столкнуться с мошенниками. Так, несколько лет назад на одном из серверов Discord стали продавать NFT-токены в виде летучих мышей, созданных певцом Оззи Озборном. Многим пользователям хакеры прислали фальшивые ссылки и похитили таким образом около 40 тыс. долларов.

Самым крупным обманом с такими токенами стал взлом криптокошельков владельцев токенов. Мошенники, воспользовавшись интересом и слабой технической подготовкой людей, украли больше 600 млн долларов.

На фоне всех этих случаев партнерами выставки стали "Газпром" и её дочерние предприятия, популярная сеть "Вконтакте". В случае попытки злоумышленников смошенничать, они могут понести репутационные потери. При это вице-губернатор Борис Пиотровский, который курирует культуру в администрации города, в своем телеграм-канале, ярмарку почему-то не анонсировал.