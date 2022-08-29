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В сеть снова произошла массовая утечка базы данных клиентов СДЭК

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© Фото: pxhere.com

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В интернет попала часть базы данных клиентов СДЭКа. В пресс-службе компании подтвердили эту информацию ТАСС.

По информации фирмы, в сеть утекли базы данных клиентов "СДЭК.Маркет" и CDEK.Shopping. Отмечается, что в слитых данных нет номеров паспортов и данных банковских карт.

Сейчас в компании проводят проверку. В СДЭК пообещали сделать все необходимое, чтобы предотвратить распространение утечки.

Как сообщает телеграм-канал "Утечки информации", в слитой базе CDEK.Shopping содержится 19 839 строк с данными с 19 апреля по 15 августа. Там есть имена и пароли пользователей, телефоны, адреса электронной почты, даты рождения и создания профиля. Во второй базе содержится 100 тысяч строк и охватываются данные с 27 августа 2018 года по 15  марта 2022-го. В ней можно увидеть аналогичную информацию.

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