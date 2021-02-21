На Крошике и Шлиссике протестировали рыболовецкие снасти

Специалисты проводят исследования с участием нерпят Крошика и Шлиссика. Они помогают испытывать специальные решетки, призванные защитить этих животных от гибели в рыбацких снастях, рассказали в группе «Спасение тюленей» «ВКонтакте».

В Петербурге гибель тюленей от снастей является настоящей проблемой. Впрочем, такая причина смерти животных - лишь предположение, имеющее косвенные улики.

Отмечается, что некоторые рыбаки уже делают специальные решетки для защиты нерп, однако это не массовое явление. Защитники животных хотят ввести такие устройства в обиход.

Однако чтобы определить размер ячеек решетки, нужно провести испытания, в чем помогают знаменитые петербургские нерпята.

Зоозащитники разместили видео испытаний в сети.