Петербуржцам предлагают выбрать имена для спасенных из Ладожского озера нерп

Фонд друзей балтийской нерпы предложил жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области принять участие в выборе имен для спасенных из Ладожского озера нерпят. В пресс-службе Смольного сообщили, что губернатор Северной столицы Александр Беглов поддержал данную инициативу. Также глава региона отметил, что 2021 год объявлен в Петербурге годом экологии.

«Город оказывает поддержку проектам сохранения уникальной фауны Балтийского моря и Ладожского озера. Бережное отношение к природе, спасение редких видов животных — это часть петербургской культуры», – сообщил градоначальник.

Отмечается, что петербуржцам и жителям области предлагают выбрать имена для трех нерп — двух самок и самца.

За последние 8 лет усилиями центра спасения тюленей в Финский залив и Ладожское озеро удалось вернуть 100 животных. В этом сезоне в акватории выпущено 8 особей.