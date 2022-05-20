Более 600 IT-специалистов Петербурга запросили обещанную отсрочку от армии

8,7 тысяч российских IT-специалистов подали в военкоматы заявления об отсрочке от службы в армии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Примерно две тысячи российских IT-компаний использовали для этих целей портал «Госуслуг».

В Петербурге своим правом на отсрочку от службы в вооруженных силах воспользовались 600 специалистов. Средний возраст запросивших отсрочку составляет 24 года, в IT-сфере они в среднем работают два года.

В Москве об отсрочке от службы в армии попросили 1,7 тысячи специалистов. Еще 800 представителей IT-сферы воспользовались таким правом в Московской области.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербургским призывникам рассказали об основаниях для получения отсрочки от службы в армии.