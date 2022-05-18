Петербургским призывникам рассказали об основаниях для отсрочки от армии

Петербуржцам рассказали о заболеваниях и причнах, по которым молодой человек может получитьострочку или вовсе избежать службы.

По словам начальника штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Петербурга Владимира Кузьмина, очень частой причиной негодности становится сколиоз. Также в списке плохое зрение, определенная степень плоскостопия и варикоцеле. Об этм специалист рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Как отметил и.о. военного комиссара Санкт-Петербурга полковник Олег Мазурин, родители узнают о том, что их ребенок не годен, когда он уже приходит на комиссию. Также зачастую бывает так, что человек даже ни на что не жалуется, однако служить не может.

Также причиной отсрочки будет наличие маленьких детей и родителей, которым необходима помощь.