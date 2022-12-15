Петербургу не хватает специалистов IT-сферы и промышленников





IT-сфере Петербурга Чиновники упустили предложение о строительстве в Петербурге аналога «Силиконовой долины», а теперь предлагают увеличить продолжительность рабочей недели специалистов IT-сферы.IT-сфере Петербурга не хватает около 15 тыс. специалистов, а промышленности – около 5 тыс. В будущем году эта потребность только возрастет. Об этом сообщил председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко во время пресс-конференции ТАСС.

По прогнозам комитета, в 2023 году потребность в работниках достигнет 17,4 тыс. в информационной отрасли и по 5 тыс. в строительстве и машиностроении.

«Дефицит персонала становится серьезным явлением по всем отраслям. Если мы занимаемся производительностью, если мы улучшаем кадровую логистику, то есть шанс с этим дефицитом разобраться достаточно корректно и в разумное время», – дополнил председатель комитета.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал , что отечественной IT-сфере не хватает от 500 тыс. до 1 млн квалифицированных сотрудников. И это при том, что российские вузы ежегодно выпускают свыше 80 тыс. специалистов. Одна из причин такой ситуации в том, что предложения зарубежных компаний оказываются более выгодными для талантливых «айтишников». У работников данной сферы есть свои ожидания как от оплаты труда, так и от места работы, но не каждый российский работодатель готов их предложить.

Напомним, что в текущем году IT-индустрия получила мощную поддержку на федеральном уровне. Разработан и утвержден пакет мер, куда вошли льготы по ипотеке и отсрочка от армии для сотрудников, а также различные льготы и гранты для IT-компаний. Дополнительные меры приняты в каждом регионе. В Петербурге поддержка сферы практически ограничивается федеральными мерами. Огромным шагом в этом направлении мог бы стать крупный инфраструктурный проект, который обещал сделать Петербург настоящей Меккой для программистов и промышленников. Но по какой-то причине позднее он потерял поддержку администрации.

В прошлом году власти города заключили соглашение с компанией «Мегалайн» на ревитализацию бывшей промзоны «Горская» в Приморском районе. Ранее там располагалась стройплощадка Комплекса защитных сооружений от наводнений, сегодня участки заброшены и завалены незаконными свалками. Инвестор намеревался вложить в очистку и развитие территории 60 млрд рублей. Предполагалось, что на побережье Финского залива появится IT-деревня с лабораториями, промышленный комплекс со складами light industrial, а также инфраструктура, позволяющая развивать промышленный туризм. Помимо создания рабочих мест проект бы помог решить экологические проблемы района.

К проектированию привлекли лучших специалистов, был организован конкурс среди архитектурных бюро со всего мира. Однако в день, когда компания презентовала готовый к реализации проект «Горская гавань», город отдал развитие «Горской» в руки другого инвестора. Изменение планов никак не было прокомментировано, кроме заявления о том, что соглашения с компаниями носят декларативный характер и ни к чему не обязывают. Согласно новой концепции, в «Горской» будут строить зону развлечений с яхт-клубом. Также есть версии, что на побережье появится элитный поселок.

В то же время, чтобы восполнить нехватку IT-кадров, чиновники предлагают привлекать специалистов из других регионов на условиях удаленной занятости. Кроме того, среди мер названы повышение трудового возраста, увеличение фактической продолжительности рабочего дня и рабочей недели, а также привлечение молодых сотрудников. Таким образом, пока одни будут отдыхать в элитных развлекательных зонах, другие – больше работать.