  • 16 Декабрь 2022
USD 16.12.2022 64.3015 +0.9425
USD ММВБ 00:05 63.3550  
EUR 16.12.2022 68.4470 +0.9992
EUR ММВБ 00:05 67.3953  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербургу не хватает специалистов IT-сферы и промышленников

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

Чиновники упустили предложение о строительстве в Петербурге аналога «Силиконовой долины», а теперь предлагают увеличить продолжительность рабочей недели специалистов IT-сферы.

IT-сфере Петербурга не хватает около 15 тыс. специалистов, а промышленности – около 5 тыс. В будущем году эта потребность только возрастет. Об этом сообщил председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко во время пресс-конференции ТАСС.
 
По прогнозам комитета, в 2023 году потребность в работниках достигнет 17,4 тыс. в информационной отрасли и по 5 тыс. в строительстве и машиностроении.
 
«Дефицит персонала становится серьезным явлением по всем отраслям. Если мы занимаемся производительностью, если мы улучшаем кадровую логистику, то есть шанс с этим дефицитом разобраться достаточно корректно и в разумное время», – дополнил председатель комитета.
 
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что отечественной IT-сфере не хватает от 500 тыс. до 1 млн квалифицированных сотрудников. И это при том, что российские вузы ежегодно выпускают свыше 80 тыс. специалистов. Одна из причин такой ситуации в том, что предложения зарубежных компаний оказываются более выгодными для талантливых «айтишников». У работников данной сферы есть свои ожидания как от оплаты труда, так и от места работы, но не каждый российский работодатель готов их предложить.
 
Напомним, что в текущем году IT-индустрия получила мощную поддержку на федеральном уровне. Разработан и утвержден пакет мер, куда вошли льготы по ипотеке и отсрочка от армии для сотрудников, а также различные льготы и гранты для IT-компаний. Дополнительные меры приняты в каждом регионе. В Петербурге поддержка сферы практически ограничивается федеральными мерами. Огромным шагом в этом направлении мог бы стать крупный инфраструктурный проект, который обещал сделать Петербург настоящей Меккой для программистов и промышленников. Но по какой-то причине позднее он потерял поддержку администрации.
 
В прошлом году власти города заключили соглашение с компанией «Мегалайн» на ревитализацию бывшей промзоны «Горская» в Приморском районе. Ранее там располагалась стройплощадка Комплекса защитных сооружений от наводнений, сегодня участки заброшены и завалены незаконными свалками. Инвестор намеревался вложить в очистку и развитие территории 60 млрд рублей. Предполагалось, что на побережье Финского залива появится IT-деревня с лабораториями, промышленный комплекс со складами light industrial, а также инфраструктура, позволяющая развивать промышленный туризм. Помимо создания рабочих мест проект бы помог решить экологические проблемы района.
 
К проектированию привлекли лучших специалистов, был организован конкурс среди архитектурных бюро со всего мира. Однако в день, когда компания презентовала готовый к реализации проект «Горская гавань», город отдал развитие «Горской» в руки другого инвестора. Изменение планов никак не было прокомментировано, кроме заявления о том, что соглашения с компаниями носят декларативный характер и ни к чему не обязывают. Согласно новой концепции, в «Горской» будут строить зону развлечений с яхт-клубом. Также есть версии, что на побережье появится элитный поселок.
 
В то же время, чтобы восполнить нехватку IT-кадров, чиновники предлагают привлекать специалистов из других регионов на условиях удаленной занятости. Кроме того, среди мер названы повышение трудового возраста, увеличение фактической продолжительности рабочего дня и рабочей недели, а также привлечение молодых сотрудников. Таким образом, пока одни будут отдыхать в элитных развлекательных зонах, другие – больше работать.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram