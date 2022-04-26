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Эксперт рассказал, как обезопасить детей от падения из окон

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© Фото: Baltphoto

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Весна в Петербурге существенно увеличила количество сообщений о падении детей из окон. Эти случаи обычно приводят к печальным последствиям.

Руководитель PR-направления компании одной из специализированных компаний Сергей Ельников рассказал «МК в Питере» о том, как сделать окона безопасными для детей. В частности, необходимо сразу выбирать модельс ситемой безопасности. Эксперт подчеркнул, что москитная сетка неспособна предотвратить несчастные случаи, так как выпадает из рамы даже под весом кота. Безопасность надежно обеспечат только установленные на раме специальные защитные механизмы.

Детский замок эксперт назвал самым эффективным решением вопроса. Размещенный в нижней части окна он не позволяет открыть его без ключа. Оконные ручки со встроенным замком, съемные ручки с заглушкой, скрытые замки и замки в профиль также не дают открыть окно полностью, а значит способны предоствратить падение из него ребенка.

Отмечается, что бюджетные варианты замков обойдутся не дороже тысячи рублей. Важно установить их на все окна, к которым есть доступ у ребенка.

Еще один вариант решения вопроса — окна со сложным механизмом открывания, который ребенку не по силам привести в действие самостоятельно. Сергей Ельников напомнил и о безопасностии детей в школах: родителям стоит узнать соблюдаются ли требования безопасности в отношении окон в учреждениях.

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