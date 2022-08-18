«Она такая одна»: почему живущие рядом с будущей СКА Ареной петербуржцы ждут окончания ее строительства

К 2021 году численность населения Петербурга, по данным Росстата, достигла 5,6 млн человек, треть из которых, судя по последним подсчетам Смольного, регулярно занимается спортом. Город растет и меняется. Очевидно, что теперь это не только культурная, но и спортивная столица. Ведь каждый год здесь проводится масса самых разных состязаний от забега с котиками на Дворцовой площади до крупных марафонов по всему историческому центру. А, приняв ЧМ-2018, благодаря которому Северную столицу увидели около 3 млн туристов, мы теперь просто обязаны, как говорится, держать марку. Для этого Петербург прирастает новыми спортивными объектами. Один из таких очень скоро появится в Московском районе. Мы спросили у местных жителей, почему он так им необходим.



В Петербурге Виктор и Марина Вахрушевы всего около года. До этого большую часть времени прожили в областной Гатчине, где вместе окончили школу, затем поженились. Там же появилась на свет их дочь Диана. Сейчас девочке 14, она увлекается баскетболом, на который до переезда ходила факультативно в свое учебное заведение. К слову то же, за партами которого когда-то сидели мама с папой.

«Диана, как и большинство подростков, очень активна и иногда невыносима, - смеется Марина. - Так что спорт, особенно такой - то, что доктор прописал. Недаром этот возраст называют кошмарным. Как и все, наверное, мы с Дианой иногда спорим и даже ссоримся. Папа не даст соврать. Но все же большую часть своей неуемной энергии она растрачивает на баскетболе.



Диана - поздний и долгожданный ребенок, единственный в семье. Поэтому Виктор и Марина буквально сдувают с нее пылинки. Однако стараются не задавить дочь гиперопекой.



«Если Диана задерживалась после уроков, то мы с женой точно знали, где она пропадала. Город маленький, район, где мы жили, спокойный, школа рядом. Волноваться не о чем. А что до увлечения, так дочь даже на даче с мячом не расстается. Где же ее еще искать?», - рассказал Виктор.



Однако лето подходит к концу и совсем скоро придется основательно осесть в мегаполисе: вернуться к учебе и найти новую секцию. При нынешнем образовательном учреждении баскетбольных факультативов нет. Новоявленные петербуржцы уже присмотрели пару-тройку клубов в родном теперь Московском районе. Но бывших жителей маленького городка, не привыкших к большим расстояниям, несколько пугает перспектива отпускать ребенка туда, до куда пешком как минимум 40 минут. А ведь еще пара недель и темнеть на улице начнет куда раньше.



«Конечно, надо было озаботиться поисками. Но сначала нас затянул ремонт, который мы в ускоренном режиме делали всей семьей. Затем - процесс привыкания к новому классу (Диана ведь перешла в другую школу прямо в середине учебного года)», - пояснила Марина.

Виктор, чтобы дочь после уроков успевала на баскетбол, а также, чтобы была в безопасности по дороге домой, даже планирует покупку автомобиля. Но больше всего в семье рассчитывают на скорейшее окончание строительства СКА Арены, которая «растет» буквально у них под окнами. Петербуржцы живут на углу Кузнецовской улицы и проспекта Юрия Гагарина, так что до будущего многофункционального комплекса, как говорится, рукой подать.



«Дочь как-то прибежала ко мне с телефоном. Смотри, говорит, что тут будет. А мы пару раз проходили мимо, сворачивали от любопытства шеи, но прочитать паспорт объекта так и не удосужились, махнули рукой. А рядом совсем, оказывается, не то что стадион, а целый спортивный город появится», - рассказала Марина.



Иными словами, о СКА Арене Вахрушевы узнали из статей СМИ. Приятно удивились, выяснив, что спортобъект предполагает не только матчи, концерты, выставки и другие крупные мероприятия, но и секции. А наличие баскетбола в списке более 20 видов спорта, соревнования по которым примет новый объект, так и вовсе заставляет девочку ликовать: «Она [СКА Арена] такая одна. Родители меня вообще дома видеть перестанут».



Кстати у СКА Арены появится большой парк. На площади в 12 гектаров разместят несколько зон для разных видов досуга и не только спортивного. Создатели обещают, что там понравится и приверженцам здорового образа жизни, и мамочкам с колясками, и детям, и пожилым людям.



Петербурженке Антонине Свиридовой 87. Несмотря на солидный возраст женщина, похоже, является рьяной фанаткой скандинавской ходьбы. «С палками даже в магазин», - шутит собеседница. Она и соседка Клавдия поскольку живут на Новоизмайловском проспекте прогуливаться привыкли в Парке Авиаторов. Иногда в Московском парке Победы. А появится парк СКА Арены так и до него добредут, шутит Антонина.





Зеленую зону кстати обещают не обносить забором, чтобы она была доступна для горожан в любое время. Огорожено, согласно правилам безопасности, будет само здание стадиона. Территорию сейчас вовсю облагораживают. 7 июля появилась первая растительность - садоводы высадили аллею деревьев. Всего их, а также кустарников разных пород (береза, сосна, лиственница, орех, каштан, вяз, дуб и т.д.) будет более тысячи.



И хотя Московский район сегодня один из самых зеленых (насаждения, судя по информации из открытых источников, занимают 120 гектаров), еще хотя бы одно деревце, кустик или цветочек, считает петербурженка и мама двоих детей Алина, лишним не будет. Молодая женщина, переехав с мужем из Ростовской области, где, по ее словам, в последние годы стали преобладать стекло и бетон, рассчитывала здесь, что называется, задышать полной грудью. Поселилась сначала в многоэтажке на юго-западе города. Родила близнецов и через полгода поняла, что «задыхается» в каменных джунглях. К тому же гулять с коляской там попросту негде.



«Квартиру в том доме супруг купил еще на этапе застройки. Вышло дешевле, поэтому долго выплачивать ипотеку не пришлось. То есть это было целиком и полностью наше жилье. Одно но: вокруг сплошные небоскребы, магазины да пекарни. Для кого-то это, безусловно, хорошо, но, думаю, не для родителей с маленькими детьми. Конечно, скоро рядом разбили что-то вроде парка, но пока он по-настоящему зазеленеет мои дети подрастут, выучатся и женятся. Поэтому мы продали ту квартиру и сняли другую здесь, на Бассейной. Да, аренда, зато в округе куча настоящих парков. И если появится еще один, такой же большой и благоустроенный, я буду только рада», - призналась собеседница.



СКА Арена тем временем готова на 80%. Она, напомним, затмит по вместительности другие, даже известные ледовые площадки: для хоккейных болельщиков предусмотрено 21,5 тысячи мест, а для фанатов эстрады - 23 тысячи. Объект представят городу в мае 2023 года.