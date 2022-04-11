Идею об отказе от магистратуры и бакалавриата поддержали две трети россиян

Россияне в целом поддерживают идею отказа от двухступенчатой системы высшего образования, действующей в стране в настоящее время. К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob на основе исследования, проведенного в 381 населенном пункте России.

66% опрошенных высказались за отказ от бакалавриата и магистратуры. Каждый десятый респондент выступил против.

За возврат к специалитету, то есть пятилетнему обучению в высшем учебном заведении, чаще других высказывались респонденты старше 45 лет, а также опрошенные с высшим образованием. В этих группах идею поддержали 72 и 73%.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что российские вузы могут обязать выдавать электронные дипломы своим выпускникам.