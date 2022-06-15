Петербургские студенты смогут продолжить учиться по направлениям бакалавриата и магистратуры

В России не будут полностью отказываться от высшего образования в формате баклавриата и магистратуры. Об этом рассказал статс-секретарь, замминистра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко во время круглого стола, который проходил в Госдуме.

Уже миллионы россиян получили дипломы бакалавров и магистров. Поэтому не стоит лишать их возможности продолжать обучение. При этом, как сообщает Mash, в Минобрнауки в рамках этого же круглого стола объяснили, почему Болонская система потеряла свое главное преимущество.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что вузы России перестали быть участниками Болонского процесса. Такое заявление сделал заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.