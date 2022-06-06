Российские вузы больше не участвуют в Болонской системе

Вузы России перестали быть участниками Болонского процесса. Такое заявление сделал заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Однако российские вузы не отказываются от международного сотрудничества. Как пишет Mash City, представители Санкт-Петербургского государственного университета в формате видео-конференции встретились со своими потенциальными партнерами из Университета Тэджин (Daejin University) Республики Корея.

Дмитрий Афанасьев отметил, что о решении прекратить представительство России и Белоруссии во всех связанных структурах Болонская группа объявила еще в апреле. По его словам, Болонская декларация — не договор и из него не надо выходить или как-то его разрывать.