Российские вузы могут обязать выдавать электронные дипломы

Министерство образования обещает, что в ближайшее время российские вузы обяжут выдавать электронные дипломы. Об этом сообщает АБН.

Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что сейчас министерство занимается разработкой законопроекта, который сделает обязательным для выдачи дипломы электронного образца выпускникам вузов.

При этом Фальков отметил, что речь идет не о каком-то конкретном вузе, а о всех вузах страны. Он отметил, что ведомство работает над этим, а изменения могут ввести уже через год. Также министр уточнил, что для выдачи дипломов разработают единый стандарт, которого будут придерживаться во всей России.