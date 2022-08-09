В открытый доступ попали данные пользователей Tele2

Данные участников программы лояльности Tele2 попали в открытый доступ. Оператор уже начал проводить расследование, но факт утечски со своей стороны исключает. Об этом сообщает АБН.

Отмечается, что в слитом файле есть около 7,5 миллионов строк. Там содержатся фамилии, номера телефона, пол клиента и адрес электронной почты. При этом даты создания и обновления записей в диапазоне с 2017 года по 27 июня 2022 года.

Предполагается, что за утечкой данной стоит источник, который ранее "слил" данные "Почты России", службы доставки Delivery Club, образовательного портала GeekBrains и сервиса покупки билетов tutu.ru.

Данный источник выложил в свободный доступ дамп базы данных. В Tele2 уже проводят служебное расследование. Ответственность за утечку может лежать на IT-партнере, который подвергся хакерской атаке.