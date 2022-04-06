Камеры видеонаблюдения помогают раскрывать преступления в Петербурге

В Петербурге следователям в раскрытии преступлений помогает городская система видеонаблюдения. Ко Дню работников следственных органов МВД России Neva.Today со ссылкой на собственный источник сообщает, как именно это работает.

Система «Безопасный город», к которой подключено 35 тысяч видеокамер, работает по всему Петербургу. Петербуржцу, который стал жертвой или свидетелем какого-либо преступления, необходимо позвонить и назвать оператору сервиса точный адрес, где оно произошло.

Далее операторы определяют есть ли поблизости видеокамеры и бронируют запись с них за определенный день и время. Собеседник издания отметил, что установить всё это необходимо как можно быстрее.

После этого оператор определяет наличие камер в определенном квадрате. Если таковая нашлась, запись с устройства копируют и забирают для изучения. Запись будет храниться только семь суток, поскольку речь идет об огромных объемах информации.

Видеокамеры позволяют полностью проследить путь человека, в том числе и «проводить» его от места преступления до самого дома. Объясняя принцип работы, собеседник издания привел в пример магазин интим-товаров, в котором посетитель нанес продавцу несколько ударов ножом и скрылся. Камера на входе в магазин зафиксировала, в какую сторону он ушел. Далее сотрудники правоохранительных органов как бы «раскручивают» эту видеозапись.

Раскруткой неслучайно занимаются оперативники — выполнить эту работу нужно очень быстро. В процессе проверяют приходил ли человек в соседние магазины и другие организации, посещал ли он другие магазины сети. Отмечается, что для совершения преступления человек с низкой долей вероятности поедет в Московский район из Курортного. Однако его могут вынудить появиться в данном районе определенные причины.

Собеседник издания также назвал вариант с мобильными телефонами, которые используются для раскрытия преступлений. Так, заказные убийства часто раскрывают именно при помощи техники. Отмечается, что совершающие разбойные нападения могут использовать вместо телефонов радиопереговорные устройства для маскировки. Но сейчас их осталось немного, в основном преступления совершают те, кого оперативники называют «бытовиками».

Отмечается, что есть дела, в которых достаточно четкое изображений с записей камер видеонаблюдения. Камер становится все больше и качество записи улучшается. 10 лет назад раскрытых таким образом преступлений было меньше.

Представитель правоохранительных органов пояснил, что до распространения камер видеонаблюдения было больше глухарей. Сейчас по многим категориям преступления раскрываемость возросла и помогают в этом камеры. Ранее данный показатель зависел прежде всего от наблюдательности и оперативности сотрудников правоохранительных органов.

Ранее наблюдательный участковый, по словам собеседника издания, мог вспомнить, что ранее видел такого человека у станции метро. Там компания местных «гопников» рассказывала оперативникам, что это за человек, и таким образом его находили. Так раскрывались преступления примерно 10 лет назад.

Отмечается, что в современном мире у преступников не получается избежать ответственности, но они все равно идет на преступления. Собеседник издания объяснил это незнанием и надеждой избежать последствий.

Ранее также были профессиональные группы, которые гримировались и избегали камер, занимаясь разбоем. Но это не помогло им уйти от правосудия и сейчас таких преступников почти не осталось.

То, что нераскрытые преступления все еще существуют, собеседник издания связал с недостаточно оперативной работой полицейских, потому что сейчас у сотрудников правоохранительных органов есть серьезные технические возможности. Он отметил, что с новой техникой, которая фиксирует все, что находится на улице, человек может никуда не попасть за правонарушения исключительно из-за того, что правоохранитель недостаточно оперативно сработал.