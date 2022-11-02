Владелец ”Билайна” Veon хочет продать российские активы

Иностранный владелец мобильного оператора “Вымпелком” (бренд “Билайн”) продает бизнес в России.

Как передает AllNW, нидерландский холдинг Veon начал процессы продажи своего бизнеса в России. Руководство компании изучает всевозможные варианты, дабы добиться оптимальных результатов для всех заинтересованных сторон.

В свою очередь в “Вымпелкоме” рассказали, что не будут менять стратегию работы компании, в случае смены владельца. Стоит отметить, что мобильный оператор находится в достаточно невыгодных условиях, по сравнению с другими игроками рынка, и испытывает ряд ограничений из-за иностранного владельца.

Ранее также стало известно, что шведский застройщик Bonava собирается продать свои активы в Петербурге и Ленинградской области за сумму почти в 100 миллионов долларов.