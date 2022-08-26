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В Роскачестве рассказали, как «запаролить» отдельные мобильные приложения

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© Фото: unsplash

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Специалисты Роскачества привели ряд способов, как обезопасить информацию на своем смартфоне от третьих лиц. Некоторые пользователи предпочли бы запаролить конкретные приложения, однако сами разработчики не предоставляют информацию о том, как это можно сделать.

Во-первых, предлагается применять сторонние программы для блокировки на Android. В Play Store программ, которым под силу запаролить любое приложение, множество. Однако эксперты рекомендуют смотреть только наверх рейтинга, так как у них репутация лучше. Одно из них и нужно установить. В дальнейшем ؘ– действовать по инструкции: придумать PIN для получения доступа, разрешить доступ, выбрать приложение, которое необходимо обезопасить и ввести PIN.

Во-вторых, в некоторых телефонах можно найти функцию «Блокировка приложений». Это и безопаснее, и легче.

В-третьих, в «Настройках» смартфона имеется опция создания дополнительной учетной записи. В ней можно выбрать определенного пользователя, а так называемый гость не сможет просматривать СМС или получать доступ к звонкам.
 
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