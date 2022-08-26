В Роскачестве рассказали, как «запаролить» отдельные мобильные приложения

Специалисты Роскачества привели ряд способов, как обезопасить информацию на своем смартфоне от третьих лиц. Некоторые пользователи предпочли бы запаролить конкретные приложения, однако сами разработчики не предоставляют информацию о том, как это можно сделать.



Во-первых, предлагается применять сторонние программы для блокировки на Android. В Play Store программ, которым под силу запаролить любое приложение, множество. Однако эксперты рекомендуют смотреть только наверх рейтинга, так как у них репутация лучше. Одно из них и нужно установить. В дальнейшем ؘ– действовать по инструкции: придумать PIN для получения доступа, разрешить доступ, выбрать приложение, которое необходимо обезопасить и ввести PIN.



Во-вторых, в некоторых телефонах можно найти функцию «Блокировка приложений». Это и безопаснее, и легче.



В-третьих, в «Настройках» смартфона имеется опция создания дополнительной учетной записи. В ней можно выбрать определенного пользователя, а так называемый гость не сможет просматривать СМС или получать доступ к звонкам.