В Киришах создали раздельный сбор отходов

В Ленинградской области в Киришах сделали раздельный сбор отходов. В городе теперь можно встретить специализированные баки для раздельного мусора.

Как пишет brif, в Киришах появились специализированные баки для стекла и пластика. В 15 районах региона оборудовали более 1 300 точек раздельного мусора.

До конца текущего года правительство Ленобласти совместно с региональным оператором и муниципалитетами планирует внедрить раздельное накопление во всех районах 47-го региона.

Ранее мы также писали, что Росприроднадзор провел проверку на полигоне, находящимся рядом с Вырицей в Ленобласти после инцидента с горением мусора.