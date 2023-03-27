В Петербурге увеличилось число IT-компаний

В Петербурге заметили рост IT-компаний. Так, их число выросло в полтора раза, если сравнивать с прошлым годом.

Как пишет Агентство Бизнес Новостей, в городе на Неве на конец января текущего года было зарегистрировано 11 882 IT-компаний. В сравнении с показателями прошлого года рост составил 56%.

За период времени с 2016 года по январь 2022, в Северной столице зарегистрировали 1373 программных обеспечения. Согласно данным на 31 января этого года число правообладателей увеличилось до 634 правообладателей, а также до 1751 выросло число зарегистрированного программного обеспечения.

Ранее мы также писали, что в Петербурге было оформлено 933 льготныз IT-ипотек.