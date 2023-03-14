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На Синопской набережной археологи завершают раскопки на месте снесенной Борисоглебской церкви

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В Центральном районе специалисты завершают археологические раскопки на месте, где на протяжении почти 100 лет стояла Борисоглебская церковь. Здание снесли в 75-ом году прошлого века, чтобы проложить трассу на Синопской набережной.

Борисоглебская церковь была возведена на пересечении Синопской набережной и проспекта Бакунина в 1882 году. В роли архитектора выступил Михаил Щурупов. Спустя 44 года после сноса исторического здания было принято решение о его возрождении. Инициатором стал петербургский Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. Проектировщиком выступил генеральный директор архитектурного бюро Михаил Мамошин.

Воссозданная Борисоглебская церковь появится не на том же самом месте, где была построена более 140 лет назад. Для этого понадобилось бы сужать проезжую часть Синопской набережной. Поэтому восстановленное здание будет построено немного в стороне от изначального расположения.

В первой половине февраля 2023 года на территории будущего храма стартовали по заказу Фонда археологические раскопки. Ими занялись специалисты «Научно-исследовательского центра «Актуальная археология». По словам руководителя экспедиции Николая Новоселова, основная задача раскопок заключается в фиксировании точных границ фундамента, а также его формы на фоне множественных повреждений, образованных при прокладке инженерных сетей. Кроме того, во время работ специалисты установили, что на стыке 19 и 20 веков в церкви была создана система воздуховодов к пневмопечам, которые сейчас называют аммосовскими печами.

На предстоящей неделе археологи завершат раскопки. По их итогам будет составлен отчет, в котором специалисты предложат возможные варианты сохранения обнаруженных специалистами сооружений. Предполагается, что некоторая часть фундаментов будет музеефицирована и размещена в подвале восстановленной Борисоглебской церкви. Кроме того, существует вероятность проведения дополнительных раскопок на проспекте Бакунина на газонном участке.

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