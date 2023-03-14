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Росприроднадзор устроит внеплановую проверку мусорного полигона «Вырицкий», где недавно горели отходы

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© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

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Мусорный полигон, находящийся рядом с Вырицей в Ленобласти, проверит Росприроднадзор. Недавно на полигоне произошло возгорание отходов.

Как передает brif, Росприроднадзор проведет внеплановую проверку мусорного полигона «Вырицкий», на котором недавно произошло возгорание отходов. Данное решение было согласовано с прокуратурой.

Специалисты возьмут пробы атмосферного воздуха, почивы и отходов.

Напомним, что полигона «Вырицкий» эксплуатирует ООО «Монита». В действиях «Мониты» ведомство усматривает риски причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Ранее мы также писали, что в Петербурге растет количество площадок для раздельного сбора мусора, чтобы улучшить экологию и дать возможность горожанам правильно утилизировать отходы. 

 

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