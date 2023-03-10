В марте Сбербанк увеличил лимит для оплаты картой без ПИН-кода

В марте текущего года Сбербанк увеличил сумму покупки при оплате картой, при которой не запрашивается пароль.

Как сообщает тв360, тестирования запустили в 2023 году. Изначально сумма покупки, при которой не требовалось вводить ПИН-код на терминале, недолжна была превышать одну тысячу рублей. Теперь эта сумма больше.

Отмечается, что порог для полностью бесконтактной оплаты пока ограничен тремя тысячами рублей. Однако точной информации о верхнем пределе пока нет. Также пока неизвестно в каких именно терминалах увеличена сумма покупки при оплате картой без пароля. Но точно известно, что в некоторых местах уже можно оплатить покупки с чеком более более тысячи рублей, не вводя при этом ПИН.

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