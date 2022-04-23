Россиянам могут начать возвращать украденные с карт деньги за 30 дней

Банк России готовит изменения в российское законодательство, предусматривающее установление обязательного срока возврата денежных средств, которые были похищены в банковских карт мошенниками. Представитель регулятора уточнил, что в настоящее время такие сроки не предусмотрены. Если изменения будут приняты, банки могут обязать возвращть похищенные средства в течени 30 дней.

Механизм возмещения нанесенного мошенниками ущерба в настоящее время разрабатывается Центробанком при участии крупных представителей банковского сектора. Предполагается, что тридцатидневный срок возврата обеспечит баланс интересов банков и их клиентов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Сбербанк спас средства клиентов от незаконного списания.