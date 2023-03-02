Петербуржцы стали хуже работать из-за плохих новостей

Просматривание актуальных новостей порой заставляет попереживать и понервничать, что в свою очередь может повлиять на продуктивность в рабочих делах. От новостного фона и кризисных явлений у 40% петербуржцев ухудшалась работоспособность.

Согласно опросу, проведенному специалистами сервиса по поиску работы hh.ru, 40% опрошенных горожан признались, что новости негативно влияют на их продуктивность, а 48% отметили, что не ощущают влияния. Также 8% респондентов наоборот, заметили рост уровня работоспособности.

Чаще всего на такую проблему жалуются респонденты в возрасте до 24 лет, а опрошенные в возрасте до 55 лет и старше заявляют о понижении работоспособности на фоне новостей лишь в 22% случаев.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургские родителей школьников-выпускников рассказали, сколько в среднем уходит денег на репетиторов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.