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Петербургские родители рассказали, сколько денег уходит на репетиторов по подготовке к ЕГЭ

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В скором времени петербургским школьникам, учащимся в 11-м классе, придется сдавать ЕГЭ. Чаще всего выпускники готовятся к экзаменам с помощью репетиторов. Стало известно, сколько денег уходит на занятия по подготовке в ЕГЭ в Петербурге.

В среднем за занятия с репетиторами по подготовке к ЕГЭ в Петербурге приходится отдавать 4900 рублей в неделю. Такие данные были получены в ходе опроса среди петербургских родителей, который провели специалисты сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, 30% родителей учеников 7—8 классов оплачивают дополнительные занятия с репетиторами своим детям. Будущие выпускники занимаются с репетиторами чаще: 49% родителей девятиклассников, а также 56% родителей учеников 10 и 11 классов рассказали, что отдают ребенка на занятия к частному преподавателю.

В первую очередь к репетиторам обращаются для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Наиболее востребованы частные преподаватели по таким предметам, как алгебра. геометрия и русский язык. Также востребованными являются английский, физика, химия и обществознание. Родители девятиклассников тратят на частные уроки в неделю в среднем по 3600 рублей, а вот родители десятиклассников и учеников 11 класса отдают в неделю в среднем по 5200 рублей. 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам рассказали, в каких сферах труда не хватает специалистов.

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