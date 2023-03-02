Более 90% россиян признались в страхе поездок на такси

Почти 90% жителей России опасаются ездить на такси. При этом абсолютно безлопастным транспортом такси считаю 12% опрошенных.

Как пишет тв360, большинство россиян боятся пользоваться услугами такси, считая такой вид передвижение не самым безопасным. Преимущественно страх у людей возникает от того факта, что нужно садиться в машину к незнакомому человеку. Так, только 12% не испытывают такого рода опасений.

У 41% респондентов такси вызывает минимальные опасения. Также 37% заказывают машину только в крайних случаях из-за того, что испытывают дискомфорт в чужом авто. Совсем не пользуются такси в ночное время 5% жителей.

Также 2% россиян пользуются корпоративными услугами и еще 3% никогда не вызывают такси, так как боятся водителей.