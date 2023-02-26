Датская логистическая компания продала активы в Петербурге и Новороссийске

Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk A/S продала свои активы на территории РФ, в том числе и в Петербурге. В прошлом году компания приняла решение покинуть российский рынок.

Датская компания после ухода из России завершила сделку по продаже логистических площадок в Санкт-Петербурге и Новороссийске. Условия сделки не разглашаются. Об этом пишет АБН.

Сделка получила все необходимые разрешения регулирующих органов в Евросоюзе и Российской Федерации и вступила в силу 17 февраля. Соглашение было заключено с компанией Arosa, крупным импортером продуктов питания в государстве.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на бывшем заводе Nissan планируют выпустить до 10 тысяч машин марки Lada в 2023 году.